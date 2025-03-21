Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 19:19
Öncelik hakkı kimin

Arkadaşlar ben doğuda bu sene 2.sark biterecem, tercihlerde gene doğu illerini yazacam merak ettiğim tercihlerde batıda hiç şark yapmayanlarla farklı kategoride mi yer alacak batidakiler daha mi avantajlı yoksa puan mu esas tır

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