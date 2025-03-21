Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2025 20:03
unvan değişikliği
sınav başvuru ekranında 4c yerine 4a yazmışım sorun olur mu

saglıkcıbey
Aday Memur
21 Mart 2025 21:11
Olur.
Toplam 1 mesaj

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