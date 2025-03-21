Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


21 Mart 2025 20:22
Belediyeye geçme pişmanlığı

Bir kamu kurumundan memur olarak gecis yaptım ama çok pişmanım. Oradaki iş ve işleyiş çok iyiydi. Geri dönebilir miyim acaba. Fikri olan var mıdır?Belediyede duzen yok

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