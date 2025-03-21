Aleyhime açılmış hakaret davası polisliğe engel mi?

lütfen yargılamadan yardımcı olur musunuz geçenlerde lol oynarken karşı takımdan birine adını oynadığı karakterin dahi adını kullanmadan hakaret ettim oyun içinde sonradan beni ekleyip özelden dava edeceğini söyledi özelden kesinlikle küfür etmedim beni dava edeceğini söyledi diyelim ki dava etti polislik ve askerlik istiyorum bu dava açılırsa bu okullara girmeme engel olur mu bu dava lütfen yardımcı olunuz.(Kesinlikle sürekli yaptığım bir hareket değil ve bir kerelik öfkeyle oldu)

lütfen yargılamadan yardımcı olur musunuz geçenlerde lol oynarken karşı takımdan birine adını oynadığı karakterin dahi adını kullanmadan hakaret ettim oyun içinde sonradan beni ekleyip özelden dava edeceğini söyledi özelden kesinlikle küfür etmedim beni dava edeceğini söyledi diyelim ki dava etti polislik ve askerlik istiyorum bu dava açılırsa bu okullara girmeme engel olur mu bu dava lütfen yardımcı olunuz.(Kesinlikle sürekli yaptığım bir hareket değil ve bir kerelik öfkeyle oldu)