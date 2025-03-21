Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2025 21:25
Aleyhime açılmış hakaret davası polisliğe engel mi?
lütfen yargılamadan yardımcı olur musunuz geçenlerde lol oynarken karşı takımdan birine adını oynadığı karakterin dahi adını kullanmadan hakaret ettim oyun içinde sonradan beni ekleyip özelden dava edeceğini söyledi özelden kesinlikle küfür etmedim beni dava edeceğini söyledi diyelim ki dava etti polislik ve askerlik istiyorum bu dava açılırsa bu okullara girmeme engel olur mu bu dava lütfen yardımcı olunuz.(Kesinlikle sürekli yaptığım bir hareket değil ve bir kerelik öfkeyle oldu)

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
21 Mart 2025 21:30

Tırışkadan hikaye. Kafaya takmanıza gerek yok. Bi cacık çıkmaz.


gassaray1905
21 Mart 2025 21:37
hocam bende içimi rahatlatmak için öyle söylüyorum kendine ama beni küfürsüz olarak çok tahrik etti bende oruç ağız dayanamayıp en son küfür ettim hali hazırda polislik mülakatını bekliyorum bir şey çıkarsa diye endişelenmedim değil.
ÇOTANAK, 12 dk. önce

Tırışkadan hikaye. Kafaya takmanıza gerek yok. Bi cacık çıkmaz.

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