Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2025 21:50
45A eş durumu tayini Yardım

Arkadaşlar 6-a bolgesinde kadrolu sağlık memuruyum. Eşim geçen yıl 1-e bolgesindeki Gaziantep iline hemşire olarak atandı. 1 yılımızı doldurduk, kura dönemi beklerken eş durumu tayin usul ve esasları değişikliği oldu. Biz bu 1 yılı nasılsa alt bölge 6-a ya gideceğiz 5-6. bölgeye direkt gönderiyorlar diye zar zor katlandık, şimdi ise bölge önemi kalktı, artık gruplar önemli d ve e grubunda birleşme sağlanır deniliyor. Bu konu hakkında bilgisi olan varmı? 1-e deki eşimi alt bölge olan 6-a ya bile çekemeyecekmiyim? Bir yolu varmı? Ne yapabilirim? Çocuğunuzdan ayrı kaldık, iyice bunaldık


smmmurat
Aday Memur
21 Mart 2025 22:05
A grubu imkansız kardeşim allah yardımcınız olsun

Rad.Tek.Feller
Aday Memur
21 Mart 2025 22:12

6 bölge olsa bile mi imkansız hocam? Bu usul ve esaslar yıllardır bu şekildeydi birdenbire değiştirmeleri bize ciddi mağduriyet yasattı biz önceki esas ve usule göre göze alıp 1 yıldır zahmet yaşıyoruz. Şimdi birden bire 6.bolge önemsiz demeleri çok can acıtıyor.

smmmurat, 1 saat önce
A grubu imkansız kardeşim allah yardımcınız olsun

smmmurat
Aday Memur
21 Mart 2025 23:00
bizde aynı durumdayız bölge farkı kalmadı artık
Toplam 3 mesaj

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