Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 23:13
Puan hesaplaması nasıl olacak?

yönetmelikte bir türlü göremedim yardımcı olursanız sevinirim

1. sorum

genel müdürlük kadrosunda çalışanların puanı nedir?

2. sorum

geçici görevli olarak çalışanlar görev yaptıkları yerin puanına mı tabi olacak yoksa kadrolarının bulunduğu yere mi tabi olacak?

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