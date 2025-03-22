KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Mart 2025 00:48
Aynı kpss puanıni 2 defa kullanmak

Merhaba bu konu hakkında araştırma yaptım ama emin olamadığım için soruyorum. Kpss puanımı kullanarak açıktan alımlara başvurup Sözleşmeli olarak işe girdikten sonra aynı kpss puanını kullanarak merkezi atama icinde tercih verebilir miyim.

Çok Yazılan Konular

KİT kurumdan KİT'e geçişte 3yıl şartıTCMB ( Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası) İFM güvenlik görevlisi3249 en son!!!!LojistikMerkez bankası koruma ve güvenlik görevlisi alımı 20213249 Bilgisayar ProgramcılığıBilgisayar Programcılığı bölüm sıralaması3249 Bilgisayar programcılığından 1 kişi alınması

Sözlük

Ganj nehri 2 truva 2 sigara içen insan 3 medine ipeği 1 semih saygıner 1 borsa 3 Bugün olanlar 2 keratin 1 içip içip maraza çıkaran tip 2 bekarlık sultanlık 1

Son Haberler

İDDK, sözlü sınavla 4/B'li avukat alımını hukuka uygun bulduÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği22 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıBakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındıİBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım