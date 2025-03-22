D dilimi ve C dilim sağlık daire

Herkese iyi akşamlar. Hastalığımdan dolayı (psikoloji değil) heyete sevk edildim d dilimi aldım. Akabinde evrak ankaraya gitti tekrar aynı hastaneye sevk edildim yine d dilimi aldım evrak tekrar sağlık daireye gitti evrak bu sefer sağlık daire istanbulda çalışıyor olmama rağmen ankaraya hastaneye çağırdılar burada da c dilimi aldım. Soracağım sorular şöyle ;

1. Sağlık daire iki kez d alıp arkasında c aldığımda cevabı ne olur

2. 3 heyetin c dilimi kararına Ankara nın cevabını beklemeden, itiraz etmeyip yeniden sevk istesem olur mu ? En azından 2-3 ay cevabın gelmesini beklemeden sevk isteyip hastaneye gideyim diyorum

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