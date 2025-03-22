engelli memur kurum değişikliği yapabilir mi bu konuda bilgisi olan var mı nasıl oluyor ve ne olması gerekiyor şartlar ı nedir engelli memur için bir kolaylık var mı adalet bakanlığında calişan Engelli memur başka kurum yada adliyeye geçebilir mi

engelli memur kurum değişikliği yapabilir mi bu konuda bilgisi olan var mı nasıl oluyor ve ne olması gerekiyor şartlar ı nedir engelli memur için bir kolaylık var mı adalet bakanlığında calişan Engelli memur başka kurum yada adliyeye geçebilir mi