Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Mart 2025 08:46
engelli memur kurum değişikliği
engelli memur kurum değişikliği yapabilir mi bu konuda bilgisi olan var mı nasıl oluyor ve ne olması gerekiyor şartlar ı nedir engelli memur için bir kolaylık var mı adalet bakanlığında calişan Engelli memur başka kurum yada adliyeye geçebilir mi

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