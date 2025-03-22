SOSYAL BİLGİLER SEÇMELİ DERSLERİN ATAMAYA ETKİSİ

Arkadaşlar Malum Sosyal bilgilerin seçmeli ders sayısı arttı peki bu durum atamaya ne kadar etki eder? Bilgisi olan var mı.

Arkadaşlar Malum Sosyal bilgilerin seçmeli ders sayısı arttı peki bu durum atamaya ne kadar etki eder? Bilgisi olan var mı.