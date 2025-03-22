Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mart 2025 09:01
SOSYAL BİLGİLER SEÇMELİ DERSLERİN ATAMAYA ETKİSİ
Arkadaşlar Malum Sosyal bilgilerin seçmeli ders sayısı arttı peki bu durum atamaya ne kadar etki eder? Bilgisi olan var mı.

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