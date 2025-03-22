Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 09:30
eş durumu ve sağlık mazeret ataması
her ay olacak mı yoksa genel atamaya mi kaldık bilen var mı? Eşim ve çocuklarımdan ayriyim, her ay atama olacağına dair sayın İçişleri bakanımizin açıklaması vardı. Uygulanmayacak gibi gözüküyor

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