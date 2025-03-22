eş durumu ve sağlık mazeret ataması

her ay olacak mı yoksa genel atamaya mi kaldık bilen var mı? Eşim ve çocuklarımdan ayriyim, her ay atama olacağına dair sayın İçişleri bakanımizin açıklaması vardı. Uygulanmayacak gibi gözüküyor

her ay olacak mı yoksa genel atamaya mi kaldık bilen var mı? Eşim ve çocuklarımdan ayriyim, her ay atama olacağına dair sayın İçişleri bakanımizin açıklaması vardı. Uygulanmayacak gibi gözüküyor