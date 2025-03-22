Tayinle ilgili merak edilenler

Tercih yapma ile ilgili şu sorularım hakkında fikri olanlar beni aydınlatabilir mi 1-Tercihler sıralamaya göre mi gidecek yoksa grubundaki en yüksek puanlıdan aşağıya doğru 1. Tercihinden itibaren kontenjan uygunluğuna göre mi yerleştirilecek 2- 1-5/6-10. diye grupların kontenjanları nasıl ayrılacak mesela diyelim bir il 100 kişi alacak o kontenjanların yüzdelik dilimine göre mi belirlenir yoksa başka bi yöntem mi uygulanır 3- 10-15 yıllık kontenjanda istanbul istediği kadar personel alamaz ise o kontenjanın en düşük puanlıları istanbula veya hangi ilin kontenjanında açık kalırsa o ile mi gönderilir aynı polis okulu mantığı gibi

Tercih yapma ile ilgili şu sorularım hakkında fikri olanlar beni aydınlatabilir mi 1-Tercihler sıralamaya göre mi gidecek yoksa grubundaki en yüksek puanlıdan aşağıya doğru 1. Tercihinden itibaren kontenjan uygunluğuna göre mi yerleştirilecek 2- 1-5/6-10. diye grupların kontenjanları nasıl ayrılacak mesela diyelim bir il 100 kişi alacak o kontenjanların yüzdelik dilimine göre mi belirlenir yoksa başka bi yöntem mi uygulanır 3- 10-15 yıllık kontenjanda istanbul istediği kadar personel alamaz ise o kontenjanın en düşük puanlıları istanbula veya hangi ilin kontenjanında açık kalırsa o ile mi gönderilir aynı polis okulu mantığı gibi