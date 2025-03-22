Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2025 09:55
657 hemşire nöbet muafiyeti

Merhaba. 657 hemşire olarak çalışmaktayım. 22 Haziran 2023 te 34 hafta erken doğum yaptım. Nöbete nezaman başlamak zorundayım.Teşekkürler

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