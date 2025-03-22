KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Mart 2025 10:28
AÖF bölümleri kapanmıyor, fakülte tek çatı altında birleşiyor.

Tüm Açıköğretim Programları Tek Fakültede Toplanıyor

Anadolu Üniversitesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Açıköğretim Sistemiyle eğitim veren tüm fakülteler tek çatı altında toplanmış olacak. Daha önce İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi olarak eğitim veren bölümler artık Açıköğretim Fakültesi adı altında faaliyet gösterecek.Alınan bu kararla birlikte yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmek, akademik yapılanmayı sadeleştirmek ve öğrencilere daha bütünleşik bir eğitim sunmak amaçlanıyor. Fakültelerin birleşmesiyle birlikte, Açıköğretim Sistemi kapsamında sunulan programların daha etkin bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler İçin Değişiklik Yok

Yeni yapılanma sürecinde öğrenciler herhangi bir olumsuz durum yaşamayacağı gibi kayıt, ders ve sınav süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu sayede öğrenciler eğitimlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilecekler.

https://www.memurlar.net/haber/1130687/anadolu-universitesi-nde-aof-tek-cati-altinda-birlesiyor.html

Çok Yazılan Konular

Ticaret AlımıSıfırdan lisans matematik hk.Ticaret Bakanlığı ilanı hk.Yüksek puanlı kardeşlerim 1 AÖF yetmez 2. AÖF okumak gerekSözleşmeliden İstifa2026 B grubu lisans KPSS hk.17-18 mart MSB alımı hk.DHMİ AIM(Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı) AlımıAÖF işletme-iktisat bölümleri kapatılacakEskişehir'den Bilecik'e gidip gelen var mı?

Sözlük

içip içip maraza çıkaran tip 1 nişan kurdelası yutmak 1 tuzlu fıstık 1 bekarlık sultanlık 1 sirke ile temizlik yapmak 3 sokağa çıkma yasağı 4 sel önünden kütük kapmak 1 leopar desenli kıyafet 1 çizgi film 1 mutlu eden besinler 3

Son Haberler

Bingöl'de Minibüs Kazası: 2'si Ağır 9 YaralıBakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına AlındıDijital Cihaz Kullanımı İlkokul Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Uluslararası Anlaşmayı OnayladıSağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım