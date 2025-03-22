Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2025 10:30
Yolluk Konusunda yardım

Arkadaşlar 1 ay boyunca başka bir ilçeye görevlendirildim kendi aracımla git gel yapıcam 2 ilçenin mesafesi 100 km direk otobüs veya dolmuş yok yolluk yaparken günlük git gel ücreti yazabilirmiyim yoksa ilk ve son gün yazılıyor öyle mi yapmak uygun olur .

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