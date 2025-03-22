Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 11:36
Benim tahminim büyük iller ipkaları kabul eder

Benim tahminim büyük iller ipkaları kabul eder siyasi ortam çok gergin Büyükşehirler polisleri bırakmaz


Demir355
Şef
22 Mart 2025 12:00
geçen sene 77 doğumlu arkadaşlarımı 2. ipkada patlattılar en büyük şehirlerde. herşeye hazırlıklı olun ben 1 senedir para biriktiyotum çünkü ne yolluğa ne maaşa güvenmiyorum. en düşük polis alıyor. kamu işçilerinin yarısı kadar
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