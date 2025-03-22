Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 11:36
Büyük iller ibkaları kabul edecek

Benim tahminim büyük iller ipkaları kabul eder siyasi ortam çok gergin Büyükşehirler polisleri bırakmaz


Demir355
Şef
22 Mart 2025 12:00
geçen sene 77 doğumlu arkadaşlarımı 2. ipkada patlattılar en büyük şehirlerde. herşeye hazırlıklı olun ben 1 senedir para biriktiyotum çünkü ne yolluğa ne maaşa güvenmiyorum. en düşük polis alıyor. kamu işçilerinin yarısı kadar

Çehzat B
Aday Memur
22 Mart 2025 19:48

Bazı kararlar il müdürlerine bırakılmamalı. Şehir büyük, personel ihtiyacı var diye diye bu kadar insan şarka gitmiyor aslında bir yerde. Görev süresi ne ise o şehirde görev bitimi tayin olunmalı. Aile, çocuk, sağlık gibi özel durumlar haricinde ipka diye birşey olmamalı. İstanbul'da isteyen 15 sene kalırken mesela Adana'da kalamıyor. Bir taraf ikinci şarka dönerken diğer tarafta hala şarka gitmeyen meslektaşlar oluyor. Bu da yığılmaya sebep oluyor. Dolayısıyla ikinxi şarkın sebeplerinden birisi bu. İstanbul bir kuyu, her geçen yıl nüfusu ve ceraimi artıyor. 40 bin kişi de versen 50 bin de versen hiçbir zaman yeterli olmaz. Atamaya tabi olan diğer kurumlarda böyle inisiyatifler yok. Sürssi biten gidiyor yerine yenisi geliyor.


Egegazi
Aday Memur
22 Mart 2025 20:00

Doğma büyüme kütük ne varsa adanalıyım lakin yüzde20 diyorlar mesleste 31.12.2025 tarihini baz alırsak 9 yıl 3 ay oluyor sizce ilk tercih olarak yazsamı yoksa riskli mi görüşlerinizi beklıyorum


Türkçü07
Şube Müdürü
22 Mart 2025 20:03
Adanaya tahminim sekmez gidebilirsin.
Egegazi, 3 saat önce

Doğma büyüme kütük ne varsa adanalıyım lakin yüzde20 diyorlar mesleste 31.12.2025 tarihini baz alırsak 9 yıl 3 ay oluyor sizce ilk tercih olarak yazsamı yoksa riskli mi görüşlerinizi beklıyorum


killuminati
Memur
22 Mart 2025 21:54

beni bıraksalar istanbul'dan emekli olurum. canım istanbulum. ben kaos bağımlısıyım.


Mavi yıldız66
Aday Memur
22 Mart 2025 22:00

Gerçekten doğru.. yazıyı okumadan eksilemeyin

Çehzat B, 3 saat önce

Bazı kararlar il müdürlerine bırakılmamalı. Şehir büyük, personel ihtiyacı var diye diye bu kadar insan şarka gitmiyor aslında bir yerde. Görev süresi ne ise o şehirde görev bitimi tayin olunmalı. Aile, çocuk, sağlık gibi özel durumlar haricinde ipka diye birşey olmamalı. İstanbul'da isteyen 15 sene kalırken mesela Adana'da kalamıyor. Bir taraf ikinci şarka dönerken diğer tarafta hala şarka gitmeyen meslektaşlar oluyor. Bu da yığılmaya sebep oluyor. Dolayısıyla ikinxi şarkın sebeplerinden birisi bu. İstanbul bir kuyu, her geçen yıl nüfusu ve ceraimi artıyor. 40 bin kişi de versen 50 bin de versen hiçbir zaman yeterli olmaz. Atamaya tabi olan diğer kurumlarda böyle inisiyatifler yok. Sürssi biten gidiyor yerine yenisi geliyor.


Çehzat B
Aday Memur
22 Mart 2025 22:32

İşlerine gelmez kral. Daha çok şey yazarım ama başıma iş alırım diye yazmıyorum.

Mavi yıldız66, 55 dk. önce

Gerçekten doğru.. yazıyı okumadan eksilemeyin

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