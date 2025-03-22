Büyük iller ibkaları kabul edecek

geçen sene 77 doğumlu arkadaşlarımı 2. ipkada patlattılar en büyük şehirlerde. herşeye hazırlıklı olun ben 1 senedir para biriktiyotum çünkü ne yolluğa ne maaşa güvenmiyorum. en düşük polis alıyor. kamu işçilerinin yarısı kadar

geçen sene 77 doğumlu arkadaşlarımı 2. ipkada patlattılar en büyük şehirlerde. herşeye hazırlıklı olun ben 1 senedir para biriktiyotum çünkü ne yolluğa ne maaşa güvenmiyorum. en düşük polis alıyor. kamu işçilerinin yarısı kadar