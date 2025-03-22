Büyük iller ibkaları kabul edecek

Bazı kararlar il müdürlerine bırakılmamalı. Şehir büyük, personel ihtiyacı var diye diye bu kadar insan şarka gitmiyor aslında bir yerde. Görev süresi ne ise o şehirde görev bitimi tayin olunmalı. Aile, çocuk, sağlık gibi özel durumlar haricinde ipka diye birşey olmamalı. İstanbul'da isteyen 15 sene kalırken mesela Adana'da kalamıyor. Bir taraf ikinci şarka dönerken diğer tarafta hala şarka gitmeyen meslektaşlar oluyor. Bu da yığılmaya sebep oluyor. Dolayısıyla ikinxi şarkın sebeplerinden birisi bu. İstanbul bir kuyu, her geçen yıl nüfusu ve ceraimi artıyor. 40 bin kişi de versen 50 bin de versen hiçbir zaman yeterli olmaz. Atamaya tabi olan diğer kurumlarda böyle inisiyatifler yok. Sürssi biten gidiyor yerine yenisi geliyor.
Bazı kararlar il müdürlerine bırakılmamalı. Şehir büyük, personel ihtiyacı var diye diye bu kadar insan şarka gitmiyor aslında bir yerde. Görev süresi ne ise o şehirde görev bitimi tayin olunmalı. Aile, çocuk, sağlık gibi özel durumlar haricinde ipka diye birşey olmamalı. İstanbul'da isteyen 15 sene kalırken mesela Adana'da kalamıyor. Bir taraf ikinci şarka dönerken diğer tarafta hala şarka gitmeyen meslektaşlar oluyor. Bu da yığılmaya sebep oluyor. Dolayısıyla ikinxi şarkın sebeplerinden birisi bu. İstanbul bir kuyu, her geçen yıl nüfusu ve ceraimi artıyor. 40 bin kişi de versen 50 bin de versen hiçbir zaman yeterli olmaz. Atamaya tabi olan diğer kurumlarda böyle inisiyatifler yok. Sürssi biten gidiyor yerine yenisi geliyor.