Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 11:36
Büyük iller ibkaları kabul edecek

Benim tahminim büyük iller ipkaları kabul eder siyasi ortam çok gergin Büyükşehirler polisleri bırakmaz


Demir355
Şef
22 Mart 2025 12:00
geçen sene 77 doğumlu arkadaşlarımı 2. ipkada patlattılar en büyük şehirlerde. herşeye hazırlıklı olun ben 1 senedir para biriktiyotum çünkü ne yolluğa ne maaşa güvenmiyorum. en düşük polis alıyor. kamu işçilerinin yarısı kadar

Çehzat B
Aday Memur
22 Mart 2025 19:48

Bazı kararlar il müdürlerine bırakılmamalı. Şehir büyük, personel ihtiyacı var diye diye bu kadar insan şarka gitmiyor aslında bir yerde. Görev süresi ne ise o şehirde görev bitimi tayin olunmalı. Aile, çocuk, sağlık gibi özel durumlar haricinde ipka diye birşey olmamalı. İstanbul'da isteyen 15 sene kalırken mesela Adana'da kalamıyor. Bir taraf ikinci şarka dönerken diğer tarafta hala şarka gitmeyen meslektaşlar oluyor. Bu da yığılmaya sebep oluyor. Dolayısıyla ikinxi şarkın sebeplerinden birisi bu. İstanbul bir kuyu, her geçen yıl nüfusu ve ceraimi artıyor. 40 bin kişi de versen 50 bin de versen hiçbir zaman yeterli olmaz. Atamaya tabi olan diğer kurumlarda böyle inisiyatifler yok. Sürssi biten gidiyor yerine yenisi geliyor.


Egegazi
Aday Memur
22 Mart 2025 20:00

Doğma büyüme kütük ne varsa adanalıyım lakin yüzde20 diyorlar mesleste 31.12.2025 tarihini baz alırsak 9 yıl 3 ay oluyor sizce ilk tercih olarak yazsamı yoksa riskli mi görüşlerinizi beklıyorum


Türkçü07
Şube Müdürü
22 Mart 2025 20:03
Adanaya tahminim sekmez gidebilirsin.
Egegazi, 1 saat önce

Doğma büyüme kütük ne varsa adanalıyım lakin yüzde20 diyorlar mesleste 31.12.2025 tarihini baz alırsak 9 yıl 3 ay oluyor sizce ilk tercih olarak yazsamı yoksa riskli mi görüşlerinizi beklıyorum

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGüya, 2. şark kalkıyorduİcralık polislerPuan sistemindeki gruplara ayırmanın mantığıGih memurluğu ile ilgili soru ve görüşler2025 banka promosyonuBatıda en çok tercih edilen illerKayseri 2025 atamaİstifa sonrası mesleğe dönüş

Sözlük

sokağa çıkma yasağı 3 Beşiktaşlılar Günü 1 medine ipeği 1 leopar desenli kıyafet 1 keratin 1 borsa 3 tuzlu fıstık 1 sürpriz 1 bekarlık sultanlık 1 sirke ile temizlik yapmak 3

Son Haberler

Erdoğan: Belediyelerimiz Yolsuzluktan Yana OlmayacakYeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?İYİ Parti'den Saraçhane'ye ÇağrıSon Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market KapatıldıTürkiye'nin Su Depolama Hacmi 50 Milyar Metreküp Arttı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım