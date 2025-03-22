Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2025 12:00
112 de çalışan hemşireler yanlış anlaşılmasın ben çalışmak isteyen grubum
merhaba 112 nerelerde hemşire çalıştığını yazabilirmisiniz tayin için dusunurkdn o sehirleride araştıracagim ben hep 112 de çalıştım görevlendirme olarak hemşireyim

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