Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


22 Mart 2025 12:34
Kadro No Hakkında Acil Yardım Lütfen!

Persis uygulamasında Kadro numaram 9/1 kadro 8084 girişimdi

9/2 yine 8084 idi 9/3 oldum 11634 yazıyor bu arada ünvanım hizmetli ve yanında parantez içinde herhangi birşey yazmıyor açıklama kısmında idari personel daimi olarak geçiyorum ve 5510 s.k. sonra atananlar diye yazıyor bu arada devlet üniversitesinde çalışıyorum 8084 ile 11634 arasındaki fark nedir 5510 s.k. sonra atananlar nedir akıbetim nedir anlayan arkadaşlar acil bilgilendirebilir mi lütfen???


piyanistumit37
Aday Memur
22 Mart 2025 12:36

8084 ve 11634 diye yazanlar ise kadro numaram söylemeyi unutmuşum

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Sözlük

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