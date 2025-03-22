Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2025 12:58
Programcı Mülakat Öneri

Merhaba arkadaşlar çalıştığım kurumda yazılı sınavda en yüksek puan alan kişiyim ancak sözlü sınava nasıl hazırlanmam gerekiyor? PHP yazılım dilini biliyorum diğer dillere de aşinalığım var nasıl çalışmamı önerirsiniz?

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