Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 13:21
heyet raporlu iken şehir dışına çıkmak
Ameliyat sonrası 30 gün rapor aldım ameliat sonrası bakımımda zorlanıldığım için raporumun geri kalanını memleketimde ailemin yanında geçirmek istiyorum diyerek dilekçe yazdım ancak dilekçem red yemiş imzalanmamış, ben mecburiyetten yinede ailemin yanına geldim. raporum sağlık iznine çevrilmemiş mi oluyor, olıyor ise bunun sonucunda ne olur bilgilendirecek olan varmı?

karabatak28
Aday Memur
22 Mart 2025 13:24
yahu hiç bir şey olmaz istersen dizin git korkma birader raporlusun bu meslekte böyle korkutuyor amir tayfası

Redsf18
Aday Memur
22 Mart 2025 13:40

Egm uğraştırır mahkeme uğraştırır ama hakkını verir egm sevmez mahkeme sever egm umursamaz mahkeme umursar. Korkmayın abi zaten kanunları iyi bilin güzel dilekçe yazın atıfta bulunun daha önceki kanunlara içtihatlara sonrası amir değil başkanda sizsiniz her şey de yeter ki yaslan dolan haklılığınız olsun.

Bu durumda bi mahkeme versen zaten 50 kere kazanırsınız . Dilekçe dediğimiz şeyde halen şurada görevli diye başlayan bir şey değil kanunu genelgeye atıfta bulunduğun bir şey olursa ret gelmez

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