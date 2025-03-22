heyet raporlu iken şehir dışına çıkmak

Ameliyat sonrası 30 gün rapor aldım ameliat sonrası bakımımda zorlanıldığım için raporumun geri kalanını memleketimde ailemin yanında geçirmek istiyorum diyerek dilekçe yazdım ancak dilekçem red yemiş imzalanmamış, ben mecburiyetten yinede ailemin yanına geldim. raporum sağlık iznine çevrilmemiş mi oluyor, olıyor ise bunun sonucunda ne olur bilgilendirecek olan varmı?

Ameliyat sonrası 30 gün rapor aldım ameliat sonrası bakımımda zorlanıldığım için raporumun geri kalanını memleketimde ailemin yanında geçirmek istiyorum diyerek dilekçe yazdım ancak dilekçem red yemiş imzalanmamış, ben mecburiyetten yinede ailemin yanına geldim. raporum sağlık iznine çevrilmemiş mi oluyor, olıyor ise bunun sonucunda ne olur bilgilendirecek olan varmı?