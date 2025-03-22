Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mart 2025 13:31
Yönetici atama

Samsun MEM de iltimas varmı usulsüzlük varmı sayın bakan. Samsun MEM yönetici atamalarında usulsüzlük almış başını gidiyor. Geçen sene kabul edilen puanlar bu sene kabul edilmiyor. Geçen sene ile bu sene arasında ne fark var. Kanunmu değişti. Yönetmelik mi. Yonergemi genelge mi. Ne değişti de geçen sene kabul edilen puanlar bu sene kabul edilmiyor. Yoksa puanı kabul edilmeyen yönetici adayları birilerinin adayının önüne geçiyor diyemi puanlarına tırpan vuruluyor. Bütün illerde uygulama aynımı yoksa her il kendi iltimasini kendisimi yapıyor. Aklım karıştı sayın bakan

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