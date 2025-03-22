Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2025 13:37
Öğretmene var, diğer memura yok
Bayram tatili öğretmenlere 9 gün... Diğer memurların başı kel mi? Üvey evlat muamelesinden bıktık artık. Yaz tatili, sömestr tatili, 1 haftalık ara tatiller, kar tatili, 'uzatılan' dini tatiller... Bunun üstüne birde senede 20 günlük tatil... Tweeter'da 9 günlük tatil için ses çıkarmalıyız

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