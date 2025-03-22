Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2025 13:43
Adli Tıp Kurumu'nda tayin imkanı nasıl?
Merhabalar, Mühendis ünvanında Adli Tıp Kurumu'na atanan bir personel, ileriki etapta eş durumundan kendi istediği ile tayin olabilir mi?

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