Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2025 14:27
Aynı anda hem md. 39 hem md.40-a görevlendirmesi aynı anda verilebilir mi?

Sayın hocalarım, yaz döneminde md. 39 görevlendirmesiyle yurtdışında araştırma yapmak üzere görevlendirme aldım. Yaz döneminde bazı üniversiteler yaz okulunda ders vermek üzere iletişime geçiyor. md. 39 kapsamında yurtdışında bulunurken online olarak ders vermek üzere md. 40-a görevlendirmesi de talep edilebilir mi?

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