Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2025 14:39
Nöbet muafiyeti

Nöbet muafiyeti olan biri resmi tatillerde,bayramlarda gündüz çalışması için mesaiye getirtilebilirmi?

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