Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mart 2025 14:42
Yeni Atama Yönetmeliğinde üç yıl şartı kalkar mı?

Yeni yönetmeliğe göre 3 yıl şartı kalkar mı? Her yıl isteyene yer değiştirme hakkı verilir mi


235U
Genel Müdür
22 Mart 2025 15:32

Polywnna bile öğretmen hayrına bişeyler beklemeyi bıraktı hocam...


silivripdr
Daire Başkanı
22 Mart 2025 15:44

verilmez başka soru ?

Toplam 2 mesaj

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