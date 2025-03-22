Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mart 2025 14:45
Açık Lise Sınavında Kopya Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Açık Öğretim Kurumları sınavındacezaevinde gözetmenlik görevi çıktı. Görevliler hükümlülere yardım ediyorlar. Sınav şaibe dolu hak yiyorlar. Bunu bildirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Her yerde kamera da var cezaevlerinde


vengberz
Şube Müdürü
22 Mart 2025 15:11

Kimin, ne hakkını yiyorlar?


ibrhmdgrr
Aday Memur
22 Mart 2025 15:16

Dışardaki öğrenciler ders çalışıp hakkıyla geçmeye çalışırken birilerinin kopya çekmesi


Sakaryalı540
Memur
22 Mart 2025 15:19

Kardeş kopya çekseler ne olacak ki ? Belli ki daha yenisin belli oluyor söylediklerinden. Ben onlarca sınav görevi aldım bir kısmı cezaevi idi. Bende yardımcı oldum yeri geldi amaçları sınava girmek değil başka yüzler görüp muhabbet etmek. Oturduk muhabbet ettik çoğu arkadaş senin gibi idi uzakta oturup çayını içiyordu gardiyanlar ile konuşuyordu oradakiler de insan bir hata yapıp içeriye girmişler bir kısmı dışarda gezen kansız insanlardan daha iyiydi. Bu kadar kendini kasma

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