Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 15:48
Kurumlar Arası Geçiş

Öncelikle herkese merhaba. Polis memuru olarak görev yapmaktayım. derece kademem 6/2 si. Mezuniyetim Jeoloji Mühendisliği ayrıca tezli yüksek lisansım da var. Benim sorum şu ben örnek verecek olursam afada dilekçemi yazdım herşeyin yolunda gittiğini varsayarak oraya geçtiğimde direk mühendis olarak mı çalışacağım yoksa beni başka bir memuriyet kadrosuna mı verecekler bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Herkese hayırlı ramazanlar.

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