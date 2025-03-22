Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2025 16:15
Maaş icrası

Arkadaşlar kredi kartı borcu nedeniyle maaş icrası olacak. Bu durumda sadece maasa mı icra geliyor yoksa taban teşvik ödemesine de icra geliyormu

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