KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 17:34
Pomem eğitim sürecinde istifa ve tekrar başvurma

Merhaba arkadaşlar ben 30.dönem pomemden eğitimin 8.haftasında intibak sonrası tazminat ödeyerek bazı mücbir sebeplerden ötürü istifa ettim.

32.döneme tekrardan başvuru yaptım. Yönetmenlik gereği kendi isteği ile istifa edenler tekrardan başvuru yapıp sınavlara girebiliyor.

Bu şekilde daha önceden pomemden istifa edip tekrardan sınavlara girip tekrardan Pomem kazananlar var mı varsa yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

Pomem skolyozHagb ve güvenlik soruşturmasıPomem psikiyatri geçmişiPomem eğitim sürecinde istifa etmekPaem dış kaynak alımı olur mu?

Sözlük

medine ipeği 1 leopar desenli kıyafet 1 keratin 1 sürpriz 1 öylesine bakınmak 2 geçmek bilmeyen baş ağrısı 1 Beşiktaşlılar Günü 1 sirke ile temizlik yapmak 3 mutlu eden besinler 1 borsa 3

Son Haberler

Usulsüz çakar lamba kullanan sürücüye 276 bin lira cezaİmamoğlu, savcılığa ifade vermeye başladıKartalkaya Otel Yangını: Bilirkişi Raporu Tamamlandıİstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar UzatıldıErdoğan: Belediyelerimiz Yolsuzluktan Yana Olmayacak

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım