Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2025 17:40
Evim yok & Arabam yok & 500 bin borcum var& 10 bin nafaka

38 yaşındayım.

Evim yok .

Arabam yok.

500 bin TL borcum var .

Aylık 10 bin nafaka ödemem var .

Sizde durumlar nasıl?

Çok Yazılan Konular

2026 dan umutluyum zam konusunda2025 Mart maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSicil affı sonrası 8 yıla 1 kademe verilir mi?Devlet neden vasıfsızlara bu kadar fazla maaş veriyor?Temmuz 2025 zam oranıBayram tatiliBayram İkramiyesiKimin Görevi?Memurların Çözülemeyen Sorunları

Sözlük

medine ipeği 1 tuzlu fıstık 1 supporters 1 borsa 3 dünya su günü 1 keratin 1 vergi kaçakçıları 1 geçmek bilmeyen baş ağrısı 1 sokağa çıkma yasağı 3 mutlu eden besinler 1

Son Haberler

İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine UlaştıİBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına AlındıAnkara'da Protestolar: 41 Kişi GözaltındaErzurum'da Sağlıkçılardan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım