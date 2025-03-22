Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mart 2025 18:56
Bayram Arifesi DYK kursu yapılacak mı?

Arefe günü DYK mı yapılırmış arkadaş, bunun yönetmelikte maddesi yok mu, resmi işleyişi nedir ?


ingilizceci78
Aday Memur
22 Mart 2025 19:55

hocam müdür illa yapın diyorsa öğrencilerle konuşun öğrenciler zaten gelmezler büyük ihtimalle öğrenciler gelmiyorsa müdüre hocam öğrenciler gelmiyecekmiş deyin bence


bahçesaray
Şef
22 Mart 2025 20:12
takvimde varsa yapılır yoksa yapılmaz, yapılacak olup öğrenci gelmezse ekders de ödenmez

Beytulmakdis
Memur
22 Mart 2025 21:44
hala dyk mı var? 2 senedir yapılmıyor bizde. bence dyk gereksiz masraf

Soner Eraslan
Aday Memur
22 Mart 2025 21:46
hocam peki ek ders ödemeyi müdür yapmayacak sonuçta, resmiyette o gün nasıl olacak aslında onu öğrenmek istiyorum
ingilizceci78, Dün

hocam müdür illa yapın diyorsa öğrencilerle konuşun öğrenciler zaten gelmezler büyük ihtimalle öğrenciler gelmiyorsa müdüre hocam öğrenciler gelmiyecekmiş deyin bence


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Mart 2025 22:08

Cevap bu.

bkz. https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_06/10172941_20242025calismatakvimi.pdf

bahçesaray, Dün
takvimde varsa yapılır yoksa yapılmaz, yapılacak olup öğrenci gelmezse ekders de ödenmez

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Mart 2025 22:09

Çocuklara duyuruyu unutmayınız.

atahoca, Dün

Cevap bu.

bkz. https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_06/10172941_20242025calismatakvimi.pdf

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