Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mart 2025 18:56
Cumartesi DYK
Arefe günü DYK mı yapılırmış arkadaş, bunun yönetmelikte maddesi yok mu, resmi işleyişi nedir ?

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