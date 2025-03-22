Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 18:59
Pomem istifa

Merhaba arkadaşlar ben 30.dönem pomemden eğitimin 8.haftasında intibak sonrası tazminat ödeyerek bazı mücbir sebeplerden ötürü istifa ettim.

32.döneme tekrardan başvuru yaptım. Yönetmenlik gereği kendi isteği ile istifa edenler tekrardan başvuru yapıp sınavlara girebiliyor.

Bu şekilde daha önceden pomemden istifa edip tekrardan sınavlara girip tekrardan Pomem kazananlar var mı varsa yardımcı olabilir mi


Poevata
Aday Memur
22 Mart 2025 19:08

Merhabalar benzer bir duruma şahit olmuştum seninde soruna cevap olur umarım,

23. pomemde eğitim görürken, bir kardeşimiz askeriye içerisinden bir bölümün mülakatlarını kazanıp istifa etmişti, sonrasında oranın eğitimlerinde pişman olarak orayı da bırakıyor ve tekrar pomem'e hazırlanıyor bizden bir sonraki dönemi kazanmış ve şuan polis olarak görev yapmakta şansın var yani

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