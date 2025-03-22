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Editörler : Lanet


22 Mart 2025 20:16
Ev zamları kiracı
temmuz ayında tahmini tefe tüfe veya enflasyon ne olur. bilmediğim için araştırma yapamadım. konu hakkında bilgilendirirmisiniz

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