Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mart 2025 21:23
İstanbul'da Okullar Tatil Olur mu?

İstanbul'da özellikle Fatih civarında bir çok yol kapalı. Trafik ciddi manada aksayacaktır. Güvenlik gerekçesi ile yapılan uygulamalarda veliler çocukları okula göndermeyebilir. Sınav haftası olduğu da düşünülünce birçok iş aksayabilir.


Sansasyonell
Aday Memur
22 Mart 2025 21:36

Ne alaka


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Mart 2025 22:05

O çevrede kaç tane okul var. Nasıl gidilecek?

Toplam 2 mesaj

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