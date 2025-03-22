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Editörler : Lanet


22 Mart 2025 22:32
Konut Kredileri %2 ve Altına Ne Zaman İner?
Şu anda en düşük konut kredisi %2.60 larda geziniyor. %2 ve altına ne zaman düşer? Bu işlerden anlayanlar ne dersiniz?

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