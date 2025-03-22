Konut Kredileri %2 ve Altına Ne Zaman İner?

Şu anda en düşük konut kredisi %2.60 larda geziniyor. %2 ve altına ne zaman düşer? Bu işlerden anlayanlar ne dersiniz?

Şu anda en düşük konut kredisi %2.60 larda geziniyor. %2 ve altına ne zaman düşer? Bu işlerden anlayanlar ne dersiniz?