Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


22 Mart 2025 22:43
Geriye dönük askerlik hizmetinin,hizmet süresine eklenmesi ve yıllık izin hakkı tanınması.

Esenlikler diliyorum. Üniversitede 4/B kadrosunda memur olarak çalışmaktayım.Henüz başlayalı 5 ay kadar oldu. Merak ettiğim konu ise işe başlamadan önce askerliğimi 1 sene yedek astsubay olarak yapmıştım. Bu askerlik hizmetimin şu andaki hizmet süreme yansıtılması mümkün müdür ? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

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