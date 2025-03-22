KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Mart 2025 23:14
En mantıklı tercih hangisi?

Arkadaşlar selam,

2024 kpss p3ten 83 puan aldım,uluslararası ilişkiler mezunuyum.

Bu şartlarda en mantıklı kurum sizce hangisi olur?

Sözleşmeli pozisyonlara başvurmalı mıyım yoksa merkezi atamayı beklesem orada şansım olur mu?

2024/2 atamasını 1 puan ile kaçırdım.

Hangi kurumlara odaklanmalıyım?

Yardımlarınız için teşekkürler


crops35
Editor
22 Mart 2025 23:26

Kurumdan ziyade amaç atanmak olmalı. KİTler maaş olarak biraz daha fazla maaş alır.


Denizoztekin
Aday Memur
23 Mart 2025 00:06

Çok saçma bakış açısı o zaman destek personeli olsun sırf atanmak için. Ayrıca düz memur maaşı çok düşük niye atanmak sadece amacı olsun ki

crops35, 1 saat önce

Kurumdan ziyade amaç atanmak olmalı. KİTler maaş olarak biraz daha fazla maaş alır.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ticaret Bakanlığı ilanı hk.AÖF işletme-iktisat bölümleri kapatılacak2024/2 Eti maden genel müdürlük (Ankara)DHMİ AIM(Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı) AlımıÇevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı atamasıAtandıktan sonra işe başlama süresi17-18 mart MSB alımı hk.TebligatEn mantıklı tercih hangisi?Kariyer kapısı

Sözlük

içip içip maraza çıkaran tip 1 sürpriz 1 leopar desenli kıyafet 1 geçmek bilmeyen baş ağrısı 1 medine ipeği 1 borsa 3 bekarlık sultanlık 1 buda'nın eli 1 sokağa çıkma yasağı 3 mutlu eden besinler 1

Son Haberler

Memuru Müstafi Saymayan Dekan, Kamu Zararından Tek Başına Sorumlu Tutuldu!23 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıAlmanya'da İşten Çıkarma Dalgası SürüyorCHP Lideri Özel: İmamoğlu'nun Haklılığı Ortaya ÇıktıUsulsüz çakar lamba kullanan sürücüye 276 bin lira ceza

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım