Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2025 23:54
GSB yurt yönetim memurluğu
arkadaşlar yurt yönetim memurluğu çakılı kadro mu yoksa tayin hakkı var mı ? teşekkürler

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