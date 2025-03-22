KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Mart 2025 23:58
Pomem Eğitiminden Ayrılma

Pomem eğitiminden intibak sonrasında kendi isteği ile ayrılıp tekrardan kazanan adaylar var mı

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