Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mart 2025 00:49
Önce "Red edildi" şimdi ise "onaylandı" yazıyor... Proje okulları ataması hakkında...

Arkadaşlar merhaba... Proje okul tercihimi yaptım... Sonrasında ise "Red edildi"... Ama şimdi baktığımda ise "Onaylandı" yazıyor... (soruşturma gereği ilçem değişmişti... 2023 Nisan itibariyle...)

Sizce neden böyle oldu...? (Red gerekçesi 50. madde /2 fıkrası gereği yazıyordu...) ama şimdi o açıklama silinmiş... Dediğim gibi "Onaylandı" yazıyor... Ben yine red alacağımı düşünüyorum ama farklı yorum yapacak olan var mıdır...? Şimdiden teşekkür ederim...

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