Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2025 01:15
Ünvan değişikliği mülakat

Ünvan değişikliği mülakat da çok torpil dönüyor mu yoksa yazılı sınavına göre mi puan veriyorlar??? İnşallah yazılı sınava göredir emek hırsızı torpile karşıyım. Önceden giren varsa bilgilendirme yapabilir mi???

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