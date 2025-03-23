Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 01:17
Doğuda gel,güzel dediğiniz yerler neresi
Her açıdan gel dediğiniz yer var ise tercih yapacak arkadaşlara yardımcı olalım il ilçe olarak

Bir tokat
Aday Memur
23 Mart 2025 01:21
Diyarbakır biraz yoğun olabilir ama her türlü imkan ve sosyallik mevcut

Sakaryalı540
Memur
23 Mart 2025 01:38

Van ve Diyarbakır derim. Diyarbakır'da üniversite okudum Van'da görev yaptım iki şehirde süper ötesi. Doğunun Paris'leri


Sakaryalı540
Memur
23 Mart 2025 01:39

Van Edremit İpekyolu Tuşba merkezi ilçeler oluyor oralarda her türlü görev yapılır araç sıkıntısı yok her dakika araç var zibil gibi kiralar uçuk değil batıya oranla burada kiralar 20 30 arası


Matrushka38
Aday Memur
23 Mart 2025 01:55

Mhplilerin olmadığı her şehir güzel.

Toplam 4 mesaj

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