Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 01:17
Şarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisi

Her açıdan gel dediğiniz yer var ise tercih yapacak arkadaşlara yardımcı olalım il ilçe olarak


Bir tokat
Aday Memur
23 Mart 2025 01:21
Diyarbakır biraz yoğun olabilir ama her türlü imkan ve sosyallik mevcut

Sakaryalı540
Memur
23 Mart 2025 01:38

Van ve Diyarbakır derim. Diyarbakır'da üniversite okudum Van'da görev yaptım iki şehirde süper ötesi. Doğunun Paris'leri


Sakaryalı540
Memur
23 Mart 2025 01:39

Van Edremit İpekyolu Tuşba merkezi ilçeler oluyor oralarda her türlü görev yapılır araç sıkıntısı yok her dakika araç var zibil gibi kiralar uçuk değil batıya oranla burada kiralar 20 30 arası


Matrushka38
Aday Memur
23 Mart 2025 01:55

Mhplilerin olmadığı her şehir güzel.


2010ekk
Aday Memur
23 Mart 2025 02:15
Van

2010ekk
Aday Memur
23 Mart 2025 02:17
ilçe olarak merkez ilçeler (erdemit,ipekyolu vs) dış ilçelerden erciş
2010ekk, 3 saat önce
Van

Türkçü07
Şube Müdürü
23 Mart 2025 02:34
Van ve diyarbakır gezmeye çok gittim, ikiside çok güzel şehirler

dgn27
Aday Memur
23 Mart 2025 03:59

Çoluk çocuk yoksa eğitim durumu okul hastane vs. Gibi dertlerin yoksa Diyarbakırdan uzak dur, evet şehir çok güzel her türlü imkan mevcut ama polisin zaten sosyal hayatı yok, iş konusunda kafam rahat etsin diyorsan Diyarbakırı tavsiye etmem, Diyarbakır da çevik kuvvetin işini normal kadro personeli yapıyor, görevlerden başını kaldıramazsın, bu kadar yoğun ek görevlerin olduğu bir yer 6 yıl çekilmez, 4 olsaydı yaz derdim ama tavsiyem uzak dur pişman olabilirsin


Egegazi
Aday Memur
23 Mart 2025 04:06

4.yılımda siirt merkezdeyim hangi birimde olursanız olun iş yok terör tazminatı full lojman isteyene cıkıyor cok nadir cıkmaması kar yılda 5 gün yerde kalır yazın biraz sıcak ilçeleri cogu mahrumiyet. Şiddetle tavsiyr ederim

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