Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 01:18
Elazığ mı Diyarbakır mı
sizce hangisi daha iyi maddi çalışma ek görev ve imkanlar açısından vs

dryddddddd
Memur
23 Mart 2025 01:48
yaşamak için Diyarbakır ek görev çok ,Elazığ görev açısından daha rahat

asikral1
Şef
23 Mart 2025 01:49
Kesinlikle diyarbakır
Toplam 2 mesaj

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