Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 02:10
İdari soruşturmada, müracatçı kişiyi tespit edebilirmiyiz

10 personel disiplin soruşturması geçirdik WhatsApp mesajları yuzunden bu mesajları içimizden biri cimer e can güvenliğini gerekce göstererek isminin gizli kalmasını isteyip veriyor, soruşturma,mufettis 2 sene ye yakın zaman sonunda subuta ermediginden ceza verilmedi. Bizi cimer e şikayet edip 2 senedir ugrastiran şahsi savcılığa versek bulunur mu ? Elimizde sadece şikayetin cimer başvuru no var. Teşekkürler


Soylu444
Şef
23 Mart 2025 04:18

Bulunur savcılığa gidip iftira davası açmanız gerekiyor savcılık başvuruyu kimin yaptığını talep ettiğinde bilgiler gönderiliyor

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