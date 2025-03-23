Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


23 Mart 2025 02:32
Kamu işcisi tayin durumu

Merhabalar;

Kamu işcisi olarak bir kit kurumunda çalışıyorum 4.yılımı doldurdum tayin olarak bir türlü göndermiyorlar kasıtlı olarak müdürler tarafından red verdiriliyor.

Kit kurumundan tayin olabilmek için ne yapmam gerekiyor. özel olarakta cevaplayabilirseniz sevinirim


Propacked
Aday Memur
23 Mart 2025 02:33

Bulunduğum kit kurumuna mayısta tayinler açılıyor. Her mayıs 9-10 kişi bulunduğum yeri istiyor gelmek istemesine rağmen ne gelmek isteyeni onaylıyorlar nede gitmek isteyeni ne yapmak istiyorlar?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaPTT den nefret eden PTT Personelleri buraya....DHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıDHMİ Stajyer hava bilgi yönetim uzmanıBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatKİT'ten KİT'e GeçişDSİ 2024 Giyim YardımıKamu işcisi tayin durumu

Sözlük

sokağa çıkma yasağı 3 bekarlık sultanlık 1 öylesine bakınmak 2 sirke ile temizlik yapmak 3 sürpriz 1 buda'nın eli 1 vergi kaçakçıları 1 dünya su günü 1 sigara içen insan 3 tuzlu fıstık 1

Son Haberler

İmamoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiRTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara uyarıKartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandıİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandıDMM: İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiası manipülasyon içermektedir

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım